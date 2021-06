Andreas Bauer kickte früh in seiner Karriere in Österreichs Jugendnationalmannschaften. Von der U17 bis zur U19 war er stets dabei, wusste allerdings schon zu diesem Zeitpunkt: Das Profigeschäft ist nichts für ihn. Auch das ist eine Stärke.

Während die Kollegen Baumgartlinger, Ilsanker und Co. am Samstag bei der Europameisterschaft nach starkem Auftritt gegen Favorit Italien knapp ausschieden, war für Bauer schon in jungen Jahren klar: Fußball ist Leidenschaft und Hobby, ein zweites Standbein muss sein. So sieht Selbstreflexion aus!

Der heute 32-jährige Sport- und Physiklehrer war schon im jungen Alter reifer als die meisten anderen Kicker zu diesem Zeitpunkt und setzte sich mit seiner Zukunft auseinander. Er wollte von sich aus nicht alles auf eine Karte setzen, sah den Fußball (fast) immer nur als Spaß.

So ist das auch heute noch, deswegen hängt er mindestens eine weitere Saison in Lassee dran. Nicht nur für Lassee ein Glücksgriff, sondern für die ganze Liga. Denn solche Sympathieträger machen doch den (Amateur-)Sport erst so richtig interessant und liebenswert.