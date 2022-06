Aus Trauer wurde Jubel

Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass der Neusiedler Fußballplatz in einem Gefühl der Trauer versank. Trotz eines 4:0-Erfolgs gegen Eckartsau am letzten Spieltag musste man aus der Gebietsliga absteigen – punkt- und exakt torgleich mit Klosterneuburg, weil das direkte Duell verloren gegangen war.

Unvergessen auch das „Absdorf-Urteil“ aus dieser Saison: Ein serbischer Profi erzielte beim 5:4 gegen Lassee drei Tore für den SVA, obwohl er parallel auch in seiner Heimat kickte. Dafür gab’s eine lange Sperre, aber keinen Punkteabzug. Absdorf landete nur zwei Zähler vor Neusiedl.

2020 war der SVN dann voll im Rennen um den Wiederaufstieg, ehe Corona kam. 2021 lag man nach Verlustpunkten vorne – wieder kam der Abbruch. Doch die Unglücksraben bewiesen langen Atem, setzten sich ein weiteres Mal in einem engen Rennen mit Deutsch-Wagram und Poysdorf durch und steigen verdient auf.