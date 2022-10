Besser zwei als gar keines

Der Bezirk erlebte am Wochenende zwei Fußballfeste. Offiziell 520 Besucher kamen zum Regionalliga-Derby FC Marchfeld gegen Stripfing, 750 waren es beim ewigen Klassiker Hohenau gegen Neusiedl, wobei es da mit allen Anwesenden wohl in Richtung 1.000 ging. Auf beiden Plätzen gab es Transparente, Gesänge, Bengalen, Rauch.

Die Blitzumfrage der NÖN am Freitagmorgen via meinfussball.at-Facebook-Auftritt, welches der beiden Derbys die User am Wochenende besuchen würden, ging klar an Hohenau - Neusiedl. Auch vom tatsächlich Gebotenen war das Gebietsliga-Spiel in Summe wohl obenauf.

Unterm Strich ist es aber gar nicht nötig, zwingend zu vergleichen. Als hier heimischer Sportfan sollte man einfach froh sein, dass es sie noch gibt, die Spiele, die deutlich mehr Menschen bewegen, als man es in dieser Region heute gewohnt ist. Besser zwei an einem Wochenende als gar keines.