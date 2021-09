Es gibt nicht mehr genug Schiris für die U11- und U12-Bewerbe – dieser Umstand sorgte zuletzt für Unmut. Verwunderlich ist das, wie schon vor einer Woche an dieser Stelle thematisiert, aber nicht. Der Vorfall beim Frauenspiel Guntersdorf gegen Groß-Schweinbarth, nach dem der Schiri der Partie im Spital landete, zeigt wieder mal, warum viele Kicker nicht im Traum daran denken, später mal zum Pfeiferl zu greifen.

Der scheinbare Schulterschluss aller Beteiligten, nicht öffentlich darüber zu sprechen, ist schön und gut, macht den Disput aber nicht ungeschehen. Mehr noch: Wo geschwiegen wird, wird die Neugierde nur größer.

Ganz egal, was denn nun genau passiert ist: Dass jemand nach einem Fußballspiel im Spital landet, ist einfach falsch. Emotionen sind okay, ein paar „nette Worte“ in einem gewissen Bereich auch. Wer die Grenze nicht kennt oder gar gefährdet ist, handgreiflich zu werden, sollte aber einfach zu Hause bleiben.

Neben Schiris braucht es in Zukunft auch weiter viele Kinder, die kicken wollen – und dürfen. Wenn sie bei den Großen – ihren vermeintlichen Vorbildern – sowas mit ansehen müssen, wird der Fußballplatz schnell zum Sperrgebiet.