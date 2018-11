Die Sphären, in denen Stripfing sich sportlich gerade aufhält, haben ohnehin schon ungeahnte Höhen erreicht. In der Landesliga ist man das Maß aller Dinge, kann schon für die Re-gionalliga planen. Auf dem Spielersektor hat man in der Vergangenheit schon Klubs aus höheren Ligen ausgestochen, wenn es um Neuverpflichtungen ging. In die andere Richtung – wie jetzt bei Sulimani – ist das aber neu, denn zuletzt verlor man immer wieder ambitionierte Spieler, die den Schritt nach oben machen wollten. Kreuzhuber, Höpler und Osman Ali sind die besten Beispiele. Alle gingen im Sommer einen Schritt rauf, kicken jetzt – die einen mehr, die anderen weniger – in der Ostliga.

Der Stürmer hat nun sogar ein Offert aus der 2. Bundesliga und nimmt es offenbar nicht an – ein Statement in Sachen Zusammenhalt und gemeinsame Ziele. Gesprochen wurde beim SV Stripfing in den letzten Jahren viel, jetzt folgen nach und nach auch Taten. Cseh hat die Truppe offenbar zusammengeschweißt, Sulimani geht als ehemaliger Profi den Weg mit.

Freilich schnürt er seine Schuhe nicht nur der Landschaft im Marchfeld wegen und weil das Vereinsumfeld so schön ist; gerade bei Stripfing geht es auch ums Geld. Dennoch muss man sagen: Mit dem Verbleib setzt er ein Zeichen.