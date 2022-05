Das Gesicht an der Front verloren

Zwei Jahre lang war Hans Kleer beim SV Stripfing Sportleiter und Trainer in Personalunion, fast wäre ihm mit dem Aufstieg ein sportliches Unikat gelungen. Mit seinem Abgang zum Saisonende verlieren die Marchfelder ihr Gesicht an der Front und dazu an sportlicher Expertise und Menschenführung.

Gerald Holzknecht, seines Zeichens Sektionsleiter, in Wahrheit aber „Mädchen für alles“ beim Verein, steht in der öffentlichen Wahrnehmung in der zweiten Reihe, dahinter wird es schon dunkel.

Nach dem Kleer-Abgang ist de facto nicht einmal klar, wer die neue Trainersuche steuert, koordiniert und schlussendlich auch abwickelt. Fakt ist: Geldgeber Erich Kirisits hat das Sagen, arbeitet aber seit jeher aus dem Hintergrund. Will man beim SVS auch in Zukunft sportlich erfolgreich sein, benötigt es eine ähnlich gute Lösung wie Kleer – in Doppelfunktion – oder gleich zwei neue Gesichter.