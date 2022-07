Das macht Sinn

37 Punkte aus 15 Rückrundenspielen holte Philip Haubner seit seiner Bestellung als Deutsch-Wagram-Trainer und schloss damit die Frühjahrstabelle auf Rang eins ab.

Schon das war ein Indikator dafür, was die Konkurrenz in der kommenden Spielzeit erwartet. Ein Hauptgrund dafür ist, dass Haubner genau weiß, was und auch wen er will. Mit Hlinka, Romstorfer, Mark und Urmann brachte er schon vier „Geschenke“ mit zum Verein, nun schloss sich auch Burian dem Klub an.

Das Synergiepotenzial ist enorm, Haubner kennt seine Schützlinge bestens, weiß wie sie ticken. Die Spieler wissen auf der Gegenseite genau, was von ihnen erwartet wird und wie der Coach spielen und trainieren lässt.

Zusammen mit dem übrigen Kader wird die Deutsch-Wagramer Mannschaft auch in dieser Saison ganz vorne mitspielen. Vielleicht kommt man am Ende sogar als Erster durchs Ziel.