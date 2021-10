Engelhartstetten und Christian Windisch gehen getrennte Wege. Nach sieben Niederlagen aus sieben Spielen zog der Wiener die Reißleine.

Das Gros der Leute wird fragen: Wer kann es ihm verdenken? Nicht unrichtig, aber ganz so einfach ist es doch nicht. Engelhartstetten investierte in den letzten Jahren viel in die Infrastruktur und stellte das Investment in die Mannschaft hinten an. Dieser Ansatz ist – vor allem in einer zweiten Klasse – sicher nicht falsch.

Dass man dann sportlich freilich Abstriche machen muss und es gewisse Risiken birgt, ist allerdings auch klar. Schon mit einer komplett verletzungsfreien Mannschaft wäre man wohl kaum über das untere Tabellendrittel hinausgekommen, dafür spielt man aber mit wenig Auswärtigen und vielen Einheimischen. Mit so vielen Ausfällen wie jetzt ist aber rein gar nichts drin. Das weiß auch der Verein.

In diesem Fall muss man froh sein, dass sich die Spieler noch motivieren können, zu den Spielen zu kommen, und dass man so rasch einen Nachfolger für den scheidenden Trainer gefunden hat.