Fast sensationell – auch wenn das Spielermaterial in Stripfing stets sehr gut war – ist die Bilanz von Erwin Cseh. Insgesamt saß er 27 Mal auf der Bank, dabei verlor er nur dreimal: im Cup gegen Austria Lustenau, gegen den späteren Meister Leobendorf und in Krems. 20 der 27 Spiele hat er gewonnen. Dass Cseh ob dieser Bilanz und seiner Qualitäten gefragt ist, verwundert nicht. Er schlug laut eigenen Aussagen schon zwei gute Angebote aus, jetzt bietet sich wieder die Chance, Profi zu werden. Eine Anfrage liege vor.

Der 51-Jährige betont, beim SVS glücklich zu sein, sagt aber auch, dass ihm Euphorie und eine gewisse Wertschätzung fehlen. Manche Uneinigkeit im Verein, ob einzelne Spieler nun dabei sein sollen oder nicht, wirkt – wenn auch nicht von Cseh kommentiert – ebenso störend.

In Sachen möglicher Abschied hat Stripfing freilich ein Wort mitzureden, die Vereinbarung läuft ja bis 2020. Ziel des Vereins kann aber nur sein, seinen Coach nicht nur zu halten, sondern ihn auch nicht zu verstimmen. Einen, der das Potenzial so ausschöpft wie Cseh, findet man nicht so schnell wieder. Das hat man in den letzten Jahren mehrfach gesehen. Ohne seinen gesundheitsbedingten Kurz-Abschied im Frühjahr wäre Stripfing wohl schon in der Ostliga. Jetzt ist man wieder früh auf Kurs. Cseh dauerhaft zu verlieren, wäre der Super-GAU.