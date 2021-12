Davon träumt man als kleiner Junge

Der Matzener Rene Kriwak könnte einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreichen.

Nach starken Leistungen beim FC Marchfeld reifte er unter Carsten Jancker zum Stammspieler und Torgaranten in der Regionalliga und machte den nächsten Schritt – zum Wiener Sport-Club. Nach elf Treffern in 13 Spielen klopft nun, ein halbes Jahr später, plötzlich der große SK Rapid Wien an seine Türe. Auch die Austria soll bereits vor dieser stehen.

Ein weiteres Indiz für Kriwaks harte Arbeit und dessen Torriecher. Im Profifußball würde er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich weiter reifen, dürfte künftig vor vielen Fans performen. Und sollte der nächste Schritt zu früh kommen und Kriwak sich (vorerst) nicht durchsetzen, gibt es immer noch die Hintertüre Amateure. Auch das wäre schon ein Erfolg. Profifußballer – davon träumen viele schon als kleiner Junge.