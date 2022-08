Dem Druck standgehalten

Die Erwartungshaltung an den SV Stripfing und den FC Marchfeld war vor dem Saisonstart groß, umso beeindruckender sind die Siege der beiden Bezirksaushängeschilder in der ersten Runde der Regionalliga Ost. Parallelen gibt es obendrauf.

Sowohl Stripfing als auch der FC Marchfeld benötigten ein wenig Zeit, um ins Match zu kommen, waren in der ersten Halbzeit noch nicht so aktiv, wie sie es in der zweiten waren. Nach dem Wechsel drehten dann beide auf und gewannen mit dem selben Ergebnis: 4:1. Dazu haben sie offengelegt, dass sie mit den früheren Bundesliga-Stürmern Max Entrup und Darijo Pecirep zwei der besten Angreifer der Liga in ihren Reihen haben, auf die sie sich verlassen können.

Jetzt trifft der FCM auf das TWL Elektra, Stripfing muss nach Wr. Neustadt. Keine leichten Aufgaben, in dieser Verfassung sind allerdings beide Mannschaften zu favorisieren.