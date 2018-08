Sieben von neun möglichen Punkten, dabei zweimal in der Fremde gewonnen – Stripfings Saisonstart kann sich sehen lassen. Wurde vor wenigen Wochen noch darüber gesprochen, dass die Marchfelder mit den vielen Sommerabgängen an Qualität verloren hätten, denkt zu diesem Zeitpunkt keiner mehr an diese Worte. Trainer Erwin Cseh hat die neuen Akteure schnell integriert und eliminiert etwaige Störfeuer sofort. Nachzufragen bei Matijas Schreiber, der sich mit der Zweier-Position im Tor zum Start nicht begnügen wollte – nun ist er vereinslos. Ein ähnliches Schicksal könnte bald Tomislav Juric blühen, da ist Cseh eiskalt.

Eiskalt ist derzeit auch Benjamin Sulimani vor dem Kasten: fünf Treffer in drei Spielen, der Stürmer strotzt vor Selbstvertrauen und trifft nach Belieben. Dieses Selbstvertrauen wird er – und auch seine Kollegen – am Wochenende brauchen. Stripfing muss am Freitag zum Aufsteiger und Tabellenführer nach Kilb. Der Liganeuling erlitt die letzte Niederlage auf eigener Anlage am 9. September 2016, ist also knapp zwei Jahre vor eigenem Publikum ungeschlagen. Das will Stripfing jetzt ändern.

Gegen Krems musste man in der Schlussphase die ersten Rückschläge einstecken. Kann man diese gut verarbeiten, ist auch in Kilb ein Sieg möglich.