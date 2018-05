Vor den letzten drei Runden herrscht im Titelkampf der 1. NÖN Landesliga Hochspannung. Wenn sich Leobendorf und Retz am Samstag gegenüberstehen, wird wohl die 1.000-Zuschauer-Marke fallen. Gewinnt eines der beiden Teams den Schlager, steht es in der Pole-Position. Zurück in der zweiten Startreihe ist Stripfing. Mit zehn Punkten aus vier Spielen unter Erwin Cseh hat man wieder den Turbo gezündet. Endet das Topspiel Remis, kann man gleichziehen.

Interessant ist dabei das Restprogramm, das es gut mit Stripfing meint. Die Marchfelder bespielen die letzten Zwei, die zwar um den Ligaverbleib raufen, aber nicht ohne Grund da unten stehen. Dann wartet noch ein Heimspiel gegen den Zwölften Zwettl. Von neun Punkten ausgehen kann man nicht, die letzten Siege waren ja auch alle knapp.

Werden es aber neun, hat Stripfing gute Karten, denn die Konkurrenz muss gefühlt noch in die Strafrunde: Leobendorf fährt nach Retz, zum Siebenten Gaflenz und trifft am Ende zu Hause auf Krems, das dann sogar noch selbst eine Mini-Titelchance haben könnte. Retz muss seinen Toplauf nach Leobendorf noch gegen den Frühjahrsdritten Kottingbrunn und in Scheiblingkirchen unter Beweis stellen. Alles Top-7-Duelle. Härter geht es nicht.