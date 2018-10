Zwei Spiele, zwei Niederlagen, -18 und -12 – von den Resultaten her ist Deutsch-Wagram der Start in die 2. Bundesliga missglückt. Es lohnt sich aber, genauer hinzusehen. Speziell der Auftritt in Mistelbach war stark: Drei Viertel lang hielt man gut mit, der Favorit war nicht so sicher, ob er den Spieß tatsächlich noch umdrehen könnte.

Dass es Mistelbach am Ende gelang, war bitter, wie es passierte, ein kleiner Trost. Das Bett machte den Gästen nämlich kein Legionär, sondern Paul Isbetcherian. Im Sommer war der noch Österreichs Antreiber bei der U18-B-EM, wo auch einige Deutsch-Wagramer im Kader standen. Klar ist Isbetcherian schon ein paar Schritte weiter, er zeigt aber, wie eine Mischung aus Talent und Ehrgeiz auch in dieser Liga Spiele beeinflussen kann. Wenn man so will eine Blaupause für die Absichten des Deutsch-Wagramer Projekts.

Der Wille, ihr nachzueifern, dürfte bei vielen Spielern da sein, beim Trainerduo sicher. Und da man bereits gezeigt hat, dass man mithalten kann, scheint die 2. Bundesliga auch die ideale Plattform zu sein. In einer Doppelrunde warten nun Villach und die Wörthersee Piraten. Erst der nächste Titelkandidat, dann eine dieser weiten Fahrten, die schon ganz anderen Teams das Genick gebrochen hat. Wie Deutsch-Wagram das verkraftet? Offen. Lernen wird man aber sicher daraus.