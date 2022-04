Die Weichen früh gestellt

Chapeau, Ernst Baumeister! Der Sportdirektor des FC Marchfeld stattete schon im Sommer den Großteil der Leistungsträger mit längerfristigen Verträgen aus und legte bei den Winterneuzugängen nach. Auch hier bleiben Max Entrup, Raul Baur und Co. über den Sommer hinaus im Aulandstadion.

Was mit dem aktuellen Kader möglich ist, zeigt das Frühjahr: Der FCM hat noch nicht verloren, kann auch mit den Top-Teams der Liga mithalten bzw. entwickelte sich in der Rückrunde schon längst selbst zu einem. Dass Trainer Thomas Flögel und Baumeister teilweise noch weiter am Kader schrauben wollen, zeigt die Bereitschaft der Marchfelder, in der nächsten Spielzeit ganz oben dabei zu sein.

Sieht man sich die Connections von Baumeister und die jüngste Entwicklung gepaart mit den guten Ergebnissen der Mannschaft an, ist das ein durchaus realistisches Ziel.