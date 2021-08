Das Derby in der Regionalliga Ost endete 1:1, und das relativ leistungsgerecht. Stripfing war enttäuscht, beim FC Marchfeld spürte man ein wenig Erleichterung. Verständlich, weil die Rückkehr der Offensivkräfte den erhofften Aufwärtstrend brachte, Ouédraogo & Co zeigten, dass schon noch mit ihnen zu rechnen ist. Der magere Zwischenstand – ein Punkt aus drei Spielen – ist dennoch eine nicht unwesentliche Hypothek.

Jetzt stehen drei Heimspiele am Stück an, zwei davon gegen Teams, die noch schlechter gestartet sind. Will Mannsdorf/ Groß-Enzersdorf im Herbst noch in den vorderen Bereich der Liga kommen, muss gegen Draßburg ein Sieg her. Punkt.

Stripfing überzeugte bis jetzt in fünf von sechs Halbzeiten, hat noch nicht verloren – und ist mit fünf Punkten trotzdem „nur“ Siebenter. Hans Kleers Enttäuschung nach dem Spiel ist fast schon etwas zu selbstkritisch, aber einfach den hohen Ansprüchen geschuldet. Auch Stripfing muss nun in Leobendorf wohl schon gewinnen, um nicht früh ein wenig abreißen zu lassen. Unter Druck steht in dieser Teufelsliga aber auch der Gegner. Leobendorf, vor einem Jahr Seriensieger, hat auch erst einen Punkt.