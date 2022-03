Ein Albtraum

Lange Zeit war es der SC Neusiedl am See, dessen Vereinsname immer wieder fiel, wenn über den mutmaßlichen Manipulations-Skandal in der Regionalliga Ost berichtet wurde. Mit Marjan Markic und Torhüter Bartolomej Kuru standen zwei verdächtigte Spieler, deren Namen früh in der medialen Berichterstattung auftauchten, im Herbst im Neusiedl-Kader.

Die Liste jener neun Akteure, die am Freitag vom ÖFB vorläufige Sperren ausgefasst haben, lässt den Fokus nun ins Mannsdorfer Aulandstadion übergehen. Nicht weniger als sechs der neun haben Vergangenheit beim FCM. Irre. Und aus Vereinssicht ein absoluter Albtraum.

Wie viele andere wenden auch die Marchfelder viel Energie und Geld auf, um erfolgreich zu sein und ein positives Image aufzubauen. Mit einem Schlag taucht ihr Name in höchst negativem Zusammenhang auf, ohne dass sie etwas dagegen tun können. Zu bemerken oder gar zu verhindern ist so etwas nämlich kaum.