Wer hätte das gedacht? Nicht Deutsch-Wagram, Kreuttal oder Poysdorf lacht nach drei Runden von der Tabellenspitze der 1. Klasse Nord, sondern Bad Pirawarth. 8, 6, 10 – das waren die Platzierungen in den letzten vollen Saisons. Neuzugänge gab’s im Sommer auch keine. Warum also die Leistungssteigerung?

Der Grund liegt wohl genau in dieser Gelassenheit und gelungenen Selbsteinschätzung. Pirawarth ist seit dem Gebietsliga-Abstieg 2009 in der Liga und damit hinter Poysdorf „Liga-Dino“. Mal war man weiter vorne, mal weiter hinten. Immer mit Ruhe und einem großen Stamm an Eigengewächsen, die nicht alle Edeltechniker waren/sind, aber volle Identifikation garantieren. Auch dass Legionäre oft ewig beim Verein bleiben, sagt etwas aus.

Diesmal sieht es so aus, als könnte der aktuellen Truppe wieder ein Ausreißer nach oben gelingen. Und selbst wenn nicht, sind die neun Zähler Vorsprung auf einen direkten Rivalen wie zum Beispiel Zistersdorf auch schon einiges wert.