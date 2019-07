Der Sommer des USV Klein-Harras verläuft weiter aufregend. Kaum hat man – erfolgreich – alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Verein nicht sterben zu lassen und den Kader mit mehreren Transfers vergrößert, muss man sich jetzt für einen davon vor dem Verband verantworten. Die geplante Wieder-Verpflichtung von Ömer Ünal wurde aus Sicht des Ex-Klein-Harrasers vorschnell getätigt, noch dazu mit einer gefälschten Unterschrift am Anmeldeschein. Als Ünal dann am letzten Tag zu Großrußbach wechseln wollte, war das nicht mehr möglich.

Bitter, weil daraus keiner der Beteiligten Nutzen zieht. Klein-Harras muss sich erklären, Ünal „steht“ Stand jetzt bis Winter und Großrußbach hat keinen neuen Stürmer. Außer der Verband, der jetzt am Zug ist, löst diesen gordischen Knoten auf.

Was man Klein-Harras vorwerfen kann, ist klar: die gefälschte Unterschrift. Sie ist in den untersten Ligen vermutlich kein Einzelfall, aber ein Vergehen, das – wenn es auffliegt – eine Strafe nach sich ziehen muss. Was man Klein-Harras zugute halten kann: Der USV versuchte am letzten Tag der Übertrittszeit noch, Ünal zum Großrußbach-Transfer zu verhelfen. Das ließ das Reglement nicht mehr zu. Es wäre im sportlichen Sinne, wenn er über den Umweg Verband doch noch möglich ist.