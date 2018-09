Die erste Bestandsaufnahme in der Gebietsliga nach sechs Runden – wobei die meisten Teams erst fünfmal gespielt haben – fällt bei den Bezirksvertretern differenziert aus. Am positivsten ist Eckartsau einzuschätzen. Der Aufsteiger ist zwar gut besetzt, hatte als Neuling aber einen schweren Start inklusive vier Derbys. Mit zehn Punkten ist er gelungen. Lassee hält bei derselben Anzahl, ist damit im Soll. Mittelmäßig war der Auftakt für das zweite Team des FC Marchfeld und Prottes, schlecht jener von Hohenau und vor allem Neusiedl. Klar, die Saison ist noch jung, die Tabelle noch nicht so aussagekräftig. Bald wird sie es aber sein.

Vergleicht man für die letzten drei Spielzeiten jeweils die Tabelle nach Runde zehn mit dem Endklassement, fällt nämlich auf: Nur exakt ein Team pro Saison schaffte nach diesem Zeitpunkt noch den Sprung in die Top fünf. Unten kam 15/16 und 16/17 auch nur je ein Team noch aus den letzten fünf raus (jeweils Gablitz), 17/18 waren es mit Neudorf und Gablitz zwei. Der große Rest blieb oben wie unten gleich.

Man sieht: Die ganz großen Verschiebungen gibt es nach Runde zehn normalerweise nicht mehr. Wer noch aufholen möchte, muss das schnell tun.