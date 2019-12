Alles neu hieß es im Sommer wieder mal beim UHC Gänserndorf, vom Namenssponsor über Spielertrainer Pavel Franko bis zur Mannschaft, die mit zahlreichen slowakischen Legionären aufgefettet wurde. Groß ist auch das Ziel für 2019/20: Die Landesmeisterschaft soll her.

Eine mutige Ansage, weil viel Neues immer auch viel Ungewisses mit sich bringt und Gänserndorf zuletzt von einem Eingriff in den Titelkampf meilenweit entfernt war. 2016/17 fehlten als Fünfter des Grunddurchgangs 15 Punkte auf Platz eins, der UHC gewann dann das Untere Play-off. 2017/18 war es am Ende Platz vier, Meister Tulln hatte 22 Zähler mehr. Und 2018/19 wurde man Vierter im ersten Durchgang, am Ende des zweiten war man Letzter. Meister Tulln? 21 Zähler entfernt.

Da ist der Blick auf die aktuelle Tabelle schon weit erfreulicher: Platz drei, nach Halbierung der Punkte nur einen hinter Horn. Zu Hause gewann der UHC alles, auswärts hat man Steigerungsbedarf. Zeit dafür bringt der Ligamodus reichlich mit sich: Nur der Fünfte des Grunddurchgangs scheidet aus, die anderen vier spielen Halbfinale. Meister wird also der, der genau dann in Form ist. Ein kleines Zwischenkompliment darf man Gänserndorf dennoch machen: Die Basis für eine erfolgreiche Saison wurde gelegt.