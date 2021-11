Ein Signal an die Jugend

Lange dauerte es nicht, bis Philip Haubner wieder einen Verein hatte. Am Montag erfuhr er von der Freistellung beim FC Marchfeld II, am Sonntag vermeldete Deutsch-Wagram den Deal als fix. Dass der junge, ambitionierte Trainer nicht lange am Markt sein würde, war naheliegend, auch diese nächste Station ist nicht völlig überraschend – und sie ist spannend.

Haubner bekam sowohl bei Prottes als auch beim FCM die nötige Zeit, um Ideen zu implementieren. Er dankte es am Ende mit guten Platzierungen und damit, dass er etwa Sascha Mark oder Lukas Thaller zu so gefährlichen Torjägern formte.

Gelingen muss ihm dieser Spagat nun auch in Deutsch-Wagram. Resultate sind dort immer gefragt, und das schnell, denn die Konkurrenz in der Liga ist groß. Genauso gibt es hier aber auch viele eigene Jugendspieler. Haubner zu holen, ist ein Zeichen an alle, die sich künftig mehr Chancen für diese wünschen.