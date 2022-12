Eine Liga mit Strahlkraft

Markus Pavic in Stripfing, Maximilian Sax in Wiener Neustadt, Dominik Wydra beim FC Marchfeld – die Regionalliga Ost ist nicht mehr nur ein Sprungbrett nach oben für junge Spieler, sondern längst auch schon für arrivierte Akteure eine attraktive Liga.

Zugegeben, Stripfing spielt auch, was die Transfers betrifft, in einer anderen Liga, hat mit Darijo Pecirep, Marco Sahanek und Chris tian Gartner unglaublich viel Qualität, die nun mit Pavic noch verstärkt wird. Aber der Verein will in die 2. Liga, da muss man eben gerüstet sein.

Auch wenn die Transfers von Sax und Wydra (noch) nicht über die Bühne gingen – alleine die Tatsache, dass es zu Verhandlungen kam und die Spieler ernsthaft Interesse an den Vereinen und der Liga zeigten, weist darauf hin, wie professionell und stark die Ostliga mittlerweile aufgestellt ist.