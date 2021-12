Eine tolle Partnerschaft

Seit mittlerweile zehn Jahren kickt Radek Oslejsek für den USV Sulz. Der Tscheche kam mit 26 und ist mit 36 immer noch da, was wahrlich nicht alltäglich ist.

Damit die Zusammenarbeit zwischen einem Verein und einem Legionär so lange hält, muss es auf beiden Seiten stimmen. Sulz widersteht der „Wegwerfpolitik“ anderer Klubs. Wenngleich ein begnadeter Fußballer, sind körperliche Defizite bei Oslejsek schon sichtbar. Dennoch weiß man, was man am Legionär hat. Andererseits hatte auch dieser in seiner Blüte andere Angebote und blieb dem USV treu. Zehn Jahre lang mehrmals die Woche über die Grenze zu ein und demselben Verein zu fahren, ist auch eine Leistung, zu der sich nicht viele motivieren können.

Dass noch ein gemeinsamer Meistertitel gelingt, wäre freilich die Krönung, ist aber wirklich schwierig. Dafür ist die Konkurrenz in der 2. Klasse Weinviertel Süd einfach zu stark.