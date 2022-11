Der dritte Herbstmeistertitel in Folge nach 2019 und 2021 (2020 endete die Hinrunde vorzeitig) ist für Hohenau zum Greifen nah. Schon ein Punkt am Freitag in Wullersdorf würde reichen. Verliert der ASV, öffnet er die Tür für Muckendorf/Zeiselmauer, Ernstbrunn und Klosterneuburg. Sie alle könnten dann gleichziehen, womit – je nach Konstellation – das große Rechnen der direkten Duelle beginnen würde.

Final abgerechnet wird aber ohnehin erst im Sommer, und Hohenau tut gut daran, auf sich selbst zu schauen. Gegen Sieghartskirchen passte zuletzt das Ergebnis, aber lange Zeit nicht die Leistung. Ein Umstand, der zum Teil auch unter Ex-Trainer Sedat Sahin passierte und ihm – mitunter – zum Verhängnis wurde.

Was auffällt: Der Kader ist klein. Die ersten 13, 14 sind stark, dann ist der Ofen aus. Fürs Frühjahr, wo auch Sperren ins Spiel kommen, wird das zu wenig sein. Es braucht mehr Breite.