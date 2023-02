Es braucht Nachwuchs

Der FC Gänserndorf-Süd will eine neue Sportanlage und hat einige Argumente auf seiner Seite. Die aktuelle liegt mitten im Wohngebiet und ist in marodem Zustand.

Keine guten Voraussetzungen für die Zukunft. Ein neuer Platz, ist der Verein sicher, würde helfen, ihn attraktiver zu machen und wieder Nachwuchs aufzubauen. Aktuell gibt es nur Herren- und Frauenteams.

Hier spießt es sich. Für einen Neubau benötigt es die öffentliche Hand: bei Widmungen, aber auch finanziell. Die muss also auch Worst-Case-Szenarios bedenken, etwa, dass du etwas aus dem Boden stampfen könntest, das eventuell schon bald nicht mehr bespielt wird, weil sich keine erwachsenen Kicker mehr finden und keine jungen nachkommen.

Würden beim FC auch 100 Kinder rumlaufen, was in einem Areal wie Gänserndorf-Süd theoretisch drin sein müsste, wäre die Entscheidung einfacher. So ist Vorsicht geboten.