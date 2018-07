Die Transfer-Causa Orlanrewaju nähert sich einer Entscheidung. Am Donnerstag werden Lassee, Neusiedl und der Spieler beim Niederösterreichischen Fußballverband erwartet. Dort soll geklärt werden, ob der Spieler wie gewünscht in Lassee bleiben darf oder der Wechsel nach Neusiedl gültig ist.

Anhand aller „Beweismittel“, die bis dato auf dem Tisch liegen, scheint die Lage klar: Neusiedl hat die Unterschrift des Spielers auf einem Schriftstück, das den Satz enthält: „... Unterschrift bereit, die komplette Spielsaison 2018/2019 (1. 7. 2018 - 30. 06. 2019) in der Gebietsliga Nord Nord West (sic!) für den SC OMV Neusiedl zu bestreiten.“ Auch die Nachrichten des Spielers an Neusiedl-Sek-

tionsleiter Roland Hallas beinhalten Worte wie „ich will zu Neusiedl“. So viel sprachliche Barriere, dass das als Missverständnis durchgehen würde, kann kaum sein. Ohne dem Verband vorzugreifen: Alles andere als eine Entscheidung pro Neusiedl wäre eine Überraschung.

Genau da würde es aus Sicht des Spielers bitter. Während ihn Lassee halten will, dürfte sich das in Neusiedl nach den Scherereien geändert haben. Da geht es wohl eher nur noch da-rum, ein Exempel zu statuieren, würde dem Spieler eine Zeit ohne Verein drohen. Nicht schön, aber verdenken kann man es den Neusiedlern nicht.