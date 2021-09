„Das alte Leid von Gänserndorf, die Undiszipliniertheit“, sagte Trainer Anzböck bei seiner Brandrede nach der Heimpleite gegen Ollersdorf. Der folgte ein 0:7 in Auersthal, bei dem die kritisierten Schlüsselkräfte fehlten und die Reserve gar nicht erst antreten konnte. Die Bezirkshauptstädter gaben ein wahrlich tristes Bild ab.

Für Außenstehende wirkt es tatsächlich wie die alte Leier. In Gänserndorf kann offenbar einfach nichts entstehen. Wer auch immer es dort in den letzten Jahren versuchte, das Ende war stets dasselbe. Das kann nicht nur an den Spielern oder deren Einstellung liegen, sondern an allen Beteiligten. Jemand stellt diese Teams ja zusammen. Und auch wenn es keine Handgreiflichkeit unter Funktionären gegeben haben sollte, wie Gänserndorf nachgesagt wird, nach Harmonie riecht es auch nicht gerade.

Der einzige Weg, um in ferner Zukunft wieder Erfolge feiern zu können, wird die Jugend sein. Es braucht einen eigenen Stamm mit dem nötigen Niveau, der gerne in Gänserndorf spielt. Aktuell stellt man eine U7, U8, U9 und U11. Das sieht gut aus. Hier muss man konsequent dranbleiben. Kinder sollte es in einer so großen Stadt ja zur Genüge geben.