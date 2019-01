Es liegt ein bewegtes Jahr hinter dem FC Gänserndorf-Süd. Die chronische Erfolglosigkeit ist in unseren Breitengraden längst zur Gewohnheit geworden, 2018 bahnte sich die Geschichte aber den Weg über die Bezirksgrenzen hinaus. Selbst der ORF kam zweimal nach „Süd“, um TV-Beiträge zu drehen. Besondere Augenblicke in einer erneut bitteren Saison. Die Bilanz – null Punkte, 2:90 Tore – ist nämlich so wie gewohnt.

Nun hat man vor den Spielern, die trotz der ständigen „Watsch‘n“ immer wieder ins blaue Trikot schlüpfen, ja schon lange den Hut zu ziehen. Sie kicken unentgeltlich, machen das, was ihnen Spaß macht, auch wenn die Konkurrenz darin deutlich besser ist. Nach der jüngsten wirtschaftlichen Bilanz ist es aber auch höchste Zeit, Obmann Johannes Kruty und seinem Team zu gratulieren. Sie haben den geerbten Schuldenberg in drei Jahren von 70.000 auf 35.000 Euro reduziert, sind topmotiviert, auch die zweite Hälfte auf null zu stellen.

In Zeiten der Funktionärskrise ist es bei jedem Klub schwer, Leute zu finden, die sich „das antun“ – geschweige denn einem wie Süd, sportlich und mit diesem finanziellen Rucksack. Es gibt wohl nicht viele, die diese Challenge angenommen hätten, und dann auch noch auf gutem Wege sind, sie erfolgreich zu meistern. Kruty plus Team sind solche Menschen. Bravo!