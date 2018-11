Spannung pur – die 2. Klasse Marchfeld setzt ihren Trend aus den letzten zwei Jahren nahtlos fort. 2017 war Haringsee Meister, punktegleich mit Matzen, einen Zähler vor Deutsch-Wa-gram. 2018 stand Obersiebenbrunn oben, gleichauf mit Orth, zwei vor Deutsch-Wagram.

Aktuell gibt es leichte Lücken zwischen „DW“ (34 Punkte), Strasshof (31) und Orth (30), es ist aber wieder in Fahrt, das „Gemetzel“ zwischen mehreren Vereinen, die zwei Dinge gemein haben: den unbedingten Willen, minimum eine Etage höher zu spielen. Koste es, was es wolle. Und das Pech, die Reise genau da starten zu müssen, wo die Dichte an starken Kickern und die Möglichkeiten, diese zu finanzieren, so hoch sind.

Eigentlich logisch, dass sich der Wettlauf nun auf den Transfermarkt ausweitet, Deutsch-Wagram in bester „Bayern-Manier“ versuchte, Strasshof mit Oliver Anzböck der stärksten Waffe zu berauben. Dass der bleibt, darf als Sieg für Strasshof gewertet werden. Wie jener im direkten Duell im Oktober.

Ausgerechnet im wichtigsten Moment – der letzten Runde der Vorsaison – hat Strasshof aber den Kürzeren gezogen, Deutsch- Wagram dieser Sieg indes nichts mehr gebracht. Wie man sieht, reicht es im Marchfeld einfach nicht, richtig gut zu sein. Um Meister zu werden, muss wirklich alles passen.