Fokus auf das Vorhandene

Mit den Wintertransfers lag Prottes zuletzt zweimal schlecht. Vom 2021er-Quartett – Wallner, Siml, Cetin und Goisauf – ist nur noch Letzterer da. Heuer zeichnet sich ein ähnliches Szenario ab, vor allem die Hoffnungsträger Subasic und Mifkovic sind weg oder scheinen zu floppen. Um das zu korrigieren, will man nun nochmal zuschlagen und Spieler anmelden, die schon länger nicht gespielt haben.

Es scheint also trotz allem Bemühen schwer zu sein, sportlich und finanziell passendes Spielermaterial zu finden. Was Folgen haben könnte. Denn anders als vor einem Jahr wird der Abstiegskampf heuer nicht abgebrochen, sondern im Frühjahr fortgesetzt.

Richten muss es bei Prottes wohl der bisherige Kader. Das ist nicht zwangsläufig schlecht. Oft ist es wert, sich auf das zu konzentrieren, was man schon hat, und dort das Möglichste he rauszuholen. Und das Wullersdorf-Spiel hat gezeigt, dass man auch so punkten kann.