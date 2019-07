Während sich Stripfing-Trainer Erwin Cseh ärgert, als einziger der drei Ostliga-Aufsteiger nicht ÖFB-Cup zu spielen, hat der FC Marchfeld seinen Gegner erfahren: wieder ein Regionalligist, wieder auswärts. Doch Mauerwerk ist gar kein schlechtes Los. Aus mehreren Gründen.

Einer ist die räumliche Distanz. Die Busfahrt in die Steiermark war 2018 teuer und anstrengend. Schwechat erreicht man von Mannsdorf aus in 50 Minuten. Viele Spieler wohnen in Wien, sind noch weit schneller vor Ort. Auch das Stadion ist dem FCM bestens bekannt. Ein Heimspiel wäre natürlich feiner gewesen, Stadtligist ASK Elek tra muss aber zum Beispiel nach Kärnten – viel unangenehmer.

Ein zweiter: Mauerwerk hat keine starke Fanbasis wie der GAK, die die Steirer unermüdlich und gnadenlos nach vorne trieb. Und noch ein dritter: der frühe Termin und das Spielermaterial. Carsten Jancker könnte zehn der elf aufbieten, die im gleichen Duell bei seiner Pre miere am 3. Mai starteten, nur ein hoch motivierter Mehmet Sütcü wird diesmal für den Gegner spielen. Auf wessen Hilfe er zählen darf, weiß er noch nicht so richtig, der Kader der Simmeringer ist erst im Entstehen.

Klar ist: Mauerwerk wird wieder eine starke Truppe haben. Klar ist auch: Eingespielt kann sie am 19. Juli noch nicht sein.