Holt euch die Belohnung!

Am Samstag kann ein Stück Marchfelder Sportgeschichte geschrieben werden, die 2.-Bundesliga-Basketballer aus Deutsch-Wa gram können erstmals in der Vereinsgeschichte in die Play-offs von Österreichs zweithöchster Spiel klasse einziehen.

Nach vier Saisonen, in denen man meist in der Rolle des „Prügelknaben“ war und Siege Mangelware waren, steht man jetzt vor einem historischen Erfolg. Die Geduld zu haben, auf die Jugend zu setzen und den Frust zu vergessen, dass deshalb die besten Nachwuchsspieler Jahr für Jahr gingen, scheint sich endlich auszuzahlen.

Der mögliche Play-off-Einzug bedeutet aber noch etwas anderes: Deutsch-Wagram wird auch als Sprungbrett für andere talentierte Spieler immer attraktiver. Im Sinne der Nachhaltigkeit und des Fortbestands der „Alligatoren“ in der Bundesliga ist das vielleicht sogar der noch größere Erfolg.