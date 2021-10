Als Titelfavoriten gestartet, lieferten sich die Vienna und der SV Stripfing bis zum letzten Spiel der Herbstsaison einen Kampf um Platz eins. Den ersten Etappensieg konnten die Marchfelder verbuchen, die mit zwei Punkten Vorsprung in die Winterpause gehen.

Beeindruckend dabei war die Art und Weise: Nur acht Gegentore aus 13 Spielen sprechen eine deutliche Sprache, genauso wie 34 geschossene. Die Mannschaft überzeugt in allen Teilen und in jedem System. Egal ob Fünfer- oder Viererkette, egal ob ein, zwei oder drei Stürmer, Stripfing war im Herbst fast immer dominant. Sogar nach mehreren Ausfällen. Balzer, Janjis oder Weber wurden gut ersetzt.

Fürs Frühjahr hat man es jetzt in der eigenen Hand, Trainer Hans Kleer sprach davon, dass die Meisterschaft dort entschieden wird. Den nächsten Meilenstein am Weg Richtung 2. Liga könnte Stripfing in der ersten Runde gegen die Vienna setzen.