Manfred Pellinger und der SC Orth – eine Beziehung, die im Sommer mit dem Meistertitel ihren Höhepunkt fand. Nun hört der 33-Jährige nach rund zweieinhalb Jahren als (Spieler-)Trainer auf. Nicht aber, weil es sportlich nicht läuft, sondern weil er sich beruflich verändert.

Diese Entscheidung ringt Respekt ab – entweder zu 100 Prozent oder gar nicht. Dass er Nachfolger Rudi Nowak eine intakte Mannschaft übergibt, die sich nach dem Aufstieg durchaus in der Liga halten kann, bewies der SCO am Samstag in Zistersdorf. Mit dem Wissen, dass es Pellingers letztes Spiel sein würde, holte man sich drei Punkte und steht nach zehn Runden auf Rang acht.

Mit Nowak an der Seitenlinie bleibt das Ziel freilich gleich, der Klassenerhalt soll her. Wie eng man in Orth allerdings zusammenarbeitet und -hält, zeigt die Aussage, dass Nowak bei einer Pellinger-Rückkehr den Co-Trainer machen würde.