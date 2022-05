Jede Woche ein anderer

Das Titelrennen in der 2. Klasse Marchfeld ist völlig offen. Und die Resultate werden immer verrückter. Da wird Herbstmeister Auersthal von Strasshof bezwungen und von Orth zerlegt, um dafür sonst alles zu gewinnen.

Da ist plötzlich der Hinrunden-Vierte Angern Letzter der Rückrunde, wenn auch mit ein bis zwei Spielen weniger am Konto als viele Rivalen. Da kämpft sich Orth mühsam he ran, um dann Markgrafneusiedl zu unterliegen. Jenes Team, das auch Strasshof besiegt, aber beim bis dahin punktlosen Letzten Engelhartstetten verliert.

Logik ist da nicht zu erkennen, jeder feiert und patzt, wie es gerade passt. Still und heimlich rangeschlichen hat sich Matzen, das nach Verlustpunkten beste Frühjahrsteam. Am Sonntagvormittag geht es gegen Auersthal, mit einem Sieg wäre man heimlicher Erster. Mehr als ein – für den SCM – schöner Zwischenstand wäre das in dieser verrückten Liga aber wohl auch nicht.