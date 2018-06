Die Eigenbauregelung und ihre Tücken – ein Thema, das vor allem bei den höheren Vereinen im Bezirk immer wieder aufkocht. So hatte etwa Leopoldsdorf über die ganze vergangene Spielzeit hinweg geklagt, dass es nicht einfach sei, diese Regel zu erfüllen. In der kommenden Saison könnten diese Klagen (wieder) aus dem Lager der Stripfinger kommen. Hat man sich über die letzten Jahre einen Stamm an Akteuren aufgebaut, aus dem nach und nach Eigenbauspieler kamen, könnte es für die anstehende Punktejagd wieder knapp werden.

Wäre man in die Regionalliga aufgestiegen, müsste man sich keinen Kopf machen – dort gibt es diese Regelung bekanntlich nicht. Mit dem knappen Verpassen des Meistertitels und damit auch des Aufstiegs wird die Regel aber mehr denn je zum Problem. Viele Spieler mit Eigenbaustatus gehen, dazukommen können nur solche, denen man den Status „erkauft“. Jugendspieler können nämlich bei der Verpflichtung gegen einen Aufpreis den Zusatz EB erlangen.

Das Problem dabei: Ein 17-Jähriger beispielsweise hat vielleicht Talent, aber nicht zwingend die Qualität, um Stripfing im Kampf um den Titel sofort weiterzuhelfen. Höpler schaffte das im Vorjahr, Nakicevic und Kniezanrek nicht.