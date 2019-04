Sollte es so etwas wie ein „Sympathie-Eigentor“ geben, dann hat sich Hohenau in kurzer Zeit gleich zwei geschossen. Erst bei der Trennung von Johann Wolf, der kein einziges Pflichtspiel bestreiten durfte und von seinem Aus nach Mitternacht per SMS erfuhr. Das geht anständiger, auch wenn darin um ein persönliches Gespräch am nächsten Tag gebeten wurde.

Jetzt folgte der „Bimbo“-Post von Andreas Wiedenbauer. Der ist zu jedem Zeitpunkt unangebracht, mit einer Nacht Abstand aber noch unverständlicher als direkt beim Spiel. Das Internet vergisst nie, und ein Screenshot macht schneller die Runde, als man bis drei zählen kann. Das weiß der Funktionär bestimmt selbst, passiert ist es trotzdem.

Den Hohn wird der ASV überleben. Polarisiert hat er immer schon, eine „Wir gegen den Rest der Welt“-Mentalität ist ihm auch nicht fremd. Dennoch wäre es wichtig, sich aufs Sportliche zu konzentrieren. Der Traum von der 2. Landesliga scheint einmal mehr zu Ende. Wenig verwunderlich, denn der Trainerverschleiß war zuletzt hoch.

Schade, weil die jüngsten Transfers gut waren, Stefan Wiedenbauer, Mark, Volf oder Romstorfer starke junge Spieler sind. Erfüllen wird sich der Traum aber nur, wenn man ihnen nicht ständig einen neuen Trainer vorsetzt und zumindest das Level an Ruhe gibt, das im immer unter Beobachtung stehenden Hohenau möglich ist.