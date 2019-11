In Leopoldsdorf ist Feuer am Dach. Der Fünftligist hat(te) nicht nur finanzielle Probleme, sondern am Ende der Hinrunde auch personelle. Ein „Ausverkauf“ im Winter steht an, geschieht nicht ein Wunder, werden zu den bisherigen 17 Punkten im Frühjahr nicht mehr viele dazukommen. Die Gebietsliga könnte das erhoffte Auffangbecken werden, dort wäre Zeit, um sich sowohl finanziell als auch personell – im Vorstand wohlgemerkt – zu rehabilitieren.

Viele Spieler zogen schon gegen Ende der Herbstsaison die Reißleine, warten nach wie vor auf Geld und werden wohl nicht mehr für den SCL auflaufen. Auch Andreas Fading strich jetzt die Segel, der Coach verlässt das sinkende Schiff. Gleiches tat schon während der Hinrunde Karl Hausmann, der noch vor der Saison viele junge Spieler von Stadlau ins Marchfeld gelotst hatte.

Dieser Tage setzte der Verein – allen voran Obmann Klaus Dietrich und Frau Manuela – auf die „Schweige-Karte“. Für die NÖN nicht zu erreichen, schürt man damit noch weitere Spekulationen. Angebracht wäre, endlich einmal Licht ins Dunkel zu bringen. Fakt ist aber so oder so: Der Verein steht vor einem Scherbenhaufen, wird es im Frühjahr – vorausgesetzt, es geht weiter – ganz schwer haben, die Liga zu halten und braucht einen neuen Trainer.