Der Zistersdorfer Albert Kautz ist wieder auf dem Markt, und offenbar begehrt. Mehrere Vereine haben schon beim Offensivmann angeklopft. Das ist, betrachtet man seine körperlichen und spielerischen Fähigkeiten, auch kein Wunder.

Kautz sammelte früh in seiner Karriere Erfahrung in der zweiten Landesliga, schloss sich mit nur 20 Jahren Regionalligist Bruck an und war dort rasch Stammspieler.

In jungen Jahren stand ihm einige Male sein eigenwilliger Kopf im Weg, verbaute ihm die eine oder andere Chance – dennoch war er bei Mistelbach und Bruck stets gesetzt. Mit jetzt 24 stehen ihm die besten Fußballerjahre noch bevor, außerdem ist er reifer und ruhiger geworden, bleibt dennoch ehrgeizig und willig.

Eine gute Kombination, um wieder in der Regionalliga – oder vielleicht sogar höher – Fuß zu fassen. Alle Vereine darunter könnten sich die Finger reiben, sollte man einen Deal mit dem Unterschiedsspieler einfädeln können.