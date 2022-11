Lassee könnte heiß werden

Neun Gegentore in 13 Spielen – die Defensivbilanz des SC Lassee begeistert. Umso mehr, weil drei der neun von Klosterneuburg kamen, womit nur sechs in den anderen zwölf Spielen bleiben. Das sind hervorragende Werte und die Basis dafür, dass es nun auch in der Tabelle nahe in Richtung Spitzenreiter Hohenau ging.

Zu verdanken ist das sicher der Konstanz im Personal. Grabenbauer ist neu, hat aber bestens miteinander vertraute Spieler zur Verfügung. Neben den Langzeitgrößen Mikikits und Naimer sind auch Lahner, Sturm, Kainz, Hansi oder der in Hochform agierende Nürnberger schon Jahre beim Verein. Der Rest fügt sich mit hoher Qualität rundherum.

Was in der jüngeren Vergangenheit vielleicht fehlte, war die nötige Coolness für die ganz großen Druckmomente: Grabenbauer ist der Richtige, um auch diese in die Kabine zu bringen. Gelingt das, könnte Lassee im Frühjahr noch ganz heiß werden.