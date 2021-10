Lassee muss schnell siegen

Zehn Runden sind in der Gebietsliga gespielt, die Bilanz der Bezirksteams fällt unterschiedlich aus. Der FC Marchfeld ist eine Spur über der Erwartung, Prottes ein wenig darunter. Mit einem Sieg mehr, der durchaus möglich war, wäre die Kroboth-Elf Achter und im Soll. Dass die Lage ernst ist, muss aber ebenso klar sein.

Hohenau steht vom Tabellenplatz her ordentlich da, 19 Punkte sind aber doch ein bisschen wenig. Mit 15 Toren fällt man vor allem offensiv klar ab. Dass Torjäger David Bielcik seit Wochen fehlt, war ein schwerer Schlag.

Am enttäuschendsten ist aber Lassee, statt Titelkandidat ist man nahe an der Roten Laterne. Klar gab’s zu Beginn viele Verletzte, und klar fehlen mit Bauer, aber auch mit Kilian oder Lahner weiterhin wichtige Leute. In Tulln stand aber eine starke Elf am Platz, die in dieser Liga öfter gewinnen als verlieren sollte. Sie muss schnell beweisen, dass sie das noch kann.