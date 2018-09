Zum dritten Mal im Jahr 2018 strafte der Niederösterreichische Fußballverband einen Verein aus dem Bezirk Gänserndorf ab, weil er nicht einsatzberechtigte Spieler aufs Feld geschickt hatte und die Sache aufgeflogen war. Zum zweiten Mal betraf es den SC Prinzendorf-Rannersdorf. Anfang April gab’s dafür – noch in der 3. Klasse Mistelbach – 200 Euro Geldstrafe und das obligatorische Sternchen in der Tabelle. Jetzt – mittlerweile in der 2. Klasse Weinviertel Süd – verhängte der NÖFV „schon“ 300 Euro plus Sternchen. Das ist ein Aufschlag von 50 Prozent, verglichen mit verhängten Strafen für andere Vergehen aber immer noch wenig.

„Zu wenig“ ist auch das passende Fazit in Sachen Transparenz. „Nicht spielberechtigt war: Zwei Spieler bei Prinzendorf in der Kampfmannschaft“, erfährt man in den Offiziellen Nachrichten des NÖFV. Dazu Infos zur Strafhöhe und der Beglaubigung. Ende. Beim Verein selbst wollte sich vergangene Woche auch niemand daran erinnern, wer denn nun zu Unrecht aufgelaufen war. In Zukunft solle so ein Fehler einfach nicht mehr passieren, heißt es.

Klingt ähnlich wie im April, als der Obmann sagte: „Ich habe mit allen gesprochen. Wenn nochmal ein einziger Spieler mit einem falschen Pass spielt, ist der Verein zu.“ Mit Abstand betrachtet offenbar leere Worte.