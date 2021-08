Hat die Pandemie dem ASV den besten Zeitpunkt genommen, um in die 2. Landesliga Ost aufzusteigen? Mit dieser Frage leiteten wir vor wenigen Wochen unsere NÖN-Analyse zum Transferfenster der heimischen Gebietsligaklubs ein. Die erste Antwort nach zwei Runden muss lauten: wohl kaum.

Mit sechs Punkten ist Hohenau perfekt gestartet. Schon gegen Lassee ließ sich die Sahin-Elf vom 1:1 nicht beeindrucken, schlug im Finish nochmal zurück. Auch in Ladendorf behielt man die Nerven, ehe sich mit dem Solo von Manuel Kegler die individuelle Qualität bemerkbar und bezahlt machte. Die hat der ASV massig, viele Spieler können noch dazu mehrere Positionen besetzen. Um alle bei Laune zu halten, rotierte der Coach am Freitag schon früh in der Saison durch, brachte Mihal für den zuletzt starken Maier und Ribing statt Volf. Mutig, und erfolgreich.

Dass eine Truppe mit sieben Legionären in der Startelf harmonisch wirkt, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Bei Hohenau ist das der Fall. Gemeinsam wurden die ersten Stolpersteine aus dem Weg geräumt.