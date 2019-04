Ausgerechnet am Wochenende der 100-Jahr-Feierlichkeiten musste der SV Strasshof einen herben Rückschlag einstecken. Das erste Spiel unter dem neuen Flutlicht ging mit 3:0 an Orth. Was den Meisterkampf in der 2. Klasse Marchfeld betrifft, dürften damit auch die Lichter ausgegangen sein. Sieben Runden vor Ende sieht es für Strasshof, das 2017/18 erst am letzten Spieltag scheiterte, gar nicht gut aus: Der Rückstand ist auf sechs Zähler und 27 Tore angewachsen.

Soll noch etwas gehen, dann muss die Wende an den nächsten zwei Spieltagen starten. Am Sonntag gastiert Deutsch-Wa gram bei Orth, das selbst noch eine letzte Chance wittert, eine Woche später steigt das „Direkte“ Deutsch-Wagram gegen Strasshof. Vorbeiziehen können Letztere aber selbst mit zwei perfekten Spieltagen nicht, nur punktemäßig aufschließen.

Das zeigt, wie schwierig die Lage ist und wie klar das Pendel in Richtung Deutsch-Wagram zeigt. Klar, nach den zwei Mammutaufgaben muss der Leader später auch noch nach Matzen. Die anderen Topteams hat man aber schon bespielt, die Form im Frühjahr ist bisher makellos. Hält Deutsch-Wagram also nur annähernd Kurs, wird sie heuer niemand mehr stoppen. Und Strasshof muss auf das einhunderterste Jahr der Klubgeschichte warten.