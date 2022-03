Auf der Hohen Warte standen sich am Samstag zwei Teams gegenüber, die beide gerne in die Zweite Liga aufsteigen wollen. Das Ambiente, in welchem sie ihr richtungsweisendes direktes Duell austragen durften, war mehr als Zweitliga-reif. 3.000 Besucher, Gesänge, elektrische Werbebanden, VIP-Zelt – das war echte Stadionatmosphäre.

Auch im Marchfeld muss man sehen, dass es – trotz vieler Weinviertler Kennzeichen, die ums Stadion zu sehen waren – die Vienna ist, die diese Massen bewegen kann. Was das Drumherum betrifft, wäre der älteste Klub Österreichs zweifellos die größere Bereicherung für Liga zwei.

Was Stripfing aber wieder bewies, ist, dass man sich sportlich nicht verstecken muss. Im Gegenteil, der SVS war stärker als Grozurek, Alar und Co und hätte eigentlich gewinnen müssen. Gegen einen so namhaft besetzten Gegner alles andere als selbstverständlich.