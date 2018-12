Wenn nicht jetzt, wann dann? Deutsch-Wagrams Basketballer treffen in der 2. Bundesliga am Samstag auf das einzige Team, das tabellarisch in Reichweite liegt. Eisenstadt ist mit zwei Punkten Vorletzter, der einzige Sieg in zehn Spielen gelang Anfang November gegen Salzburg.

„Wenn nicht jetzt“ wird aber wohl auch der Gegner denken. Deutsch-Wagram hat nämlich gar keinen Punkt. Nach dem achtbaren Start, der in einer tollen Leistung in Mistelbach gipfelte, ging es auf und ab. Belohnen konnte man sich in den stärkeren Spielen nie. Eine bessere Chance, den zweiten und vielleicht dritten Sieg – am 22. Dezember kommt es gleich zum Rückspiel in Deutsch-Wagram – einzufahren, kommt also auch für BBC Nord nicht so bald.

Deutsch-Wagrams Trainer Stefan Grassegger geht die Sache offensiv an, spricht von „Muss-Siegen“, obwohl er den Gegner als Favorit sieht. Und tatsächlich braucht es aus den zwei Spielen minimum einen Sieg. Bei zwei Niederlagen liegt man drei Siege hinter dem Rivalen, mit dem dann verlorenen direkten Duell eigentlich vier. Egal wie sehr sich Deutsch-Wagram noch steigert, das würde man in zehn Runden nicht mehr aufholen. Der letzte Platz – und damit möglicherweise Relegationsspiele gegen ein etwaig am Aufstieg interessiertes Landesliga-Team – wäre einzementiert.