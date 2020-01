Zwischen 1999 und 2005 war im Marchfeld Bundesliga-Fußball zu sehen. Untersiebenbrunn nahm es zu dieser Zeit mit Lustenau, Mattersburg, dem LASK, Ried oder Tirol auf, ehe der große Knall kam und sich der Untersiebenbrunner Fußball in die heimische zweite Klasse und mittlerweile in die Geschichtsbücher verabschiedete.

Knapp 15 Jahre später ist eines naheliegend: Der SCU wird einen Nachfolger in der 2. Liga bekommen. Dass die Entwicklung der beiden Dorfvereine aus Mannsdorf – nach der Fusion mit Groß-Enzersdorf mittlerweile breiter aufgestellt – und Stripfing in diese Richtung geht, war schon länger wahrzunehmen. Mittlerweile bestätigen sie es aber auch selbst. Der FC Marchfeld sagt ganz offiziell, dass er zwar heuer noch nicht kann, aber in den nächsten drei Jahren will. Stripfing spricht das bis dato nicht so öffentlich aus, hat sich jüngst aber Ernst Baumeister ins Boot geholt. Dass dem als Ziel genannt wurde, in der Regionalliga zu bleiben, ist auszuschließen.

Wer die Anstrengungen verfolgte, mit welchen beide Vereine im letzten Jahrzehnt bis in die Regionalliga vorstießen, weiß: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis einer oder beide die Zelte noch eine Etage weiter oben aufschlagen.