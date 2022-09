Passieren darf nicht viel

Klosterneuburg gegen Hohenau, Zweiter gegen Erster – die Gebietsliga wartet früh in der Saison mit einem Hit auf. Und obwohl erst fünf Runden gespielt sind, fühlt er sich auch ein wenig richtungsweisend an.

Klar, die Meisterschaft wird sich nicht am Freitag entscheiden. Und so wirklich das Gefühl, über eine ganze Saison mit Hohenau mithalten zu können, vermittelte in den ersten Runden auch der FCK nicht. Das 1:6 in Muckendorf wiegt schwer. Doch die Handl-Elf hat schon ihre Waffen, weiß auch, wie es ist, ganz oben mitzuspielen. Gelingt dort ein Sieg, könnte er für Hohenau später etwas wert sein.

Im Grunde wird es aber darauf ankommen, wie gut Hohenau selbst durch die Saison kommt. Die erste Elf ist grandios besetzt und wohl nicht zu stoppen. Dahinter hat man aber nur drei weitere Spieler, die zweifellos das nötige Level haben. Sollten sich irgendwann Ausfälle häufen, könnte es schwierig werden.