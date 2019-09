Der SC Untersiebenbrunn 1932 ist schwer angezählt: In Auers thal schluckte man unglaubliche 25 Tore, man hat grobe Personalprobleme, es hagelt Strafen für den Einsatz nicht spielberechtigter Akteure und bei den Ligarivalen formiert sich Widerstand. Manch einer fordert, der Verband möge den SCU aus der Meisterschaft ausschließen. Motto: Lieber ein Ende mit Schrecken – annullierte Spiele! – als Schrecken ohne Ende.

Zu beneiden ist SCU-Obmann Alexander Rakowitz in dieser Situation nicht. Doch seine Probleme sind hausgemacht. „Was soll ich machen?“, fragt der Funktionär zum Thema kleiner Kader und Spielen auf falschen Pass. Das hätte er sich schon bei der Gründung des Vereins im Sommer 2018 fragen müssen – dort, wo nur ein Jahr zuvor ein Untersiebenbrunner Verein mit weit mehr Ortsbezug gescheitert war. Rakowitz bemängelt auch die fehlende Unterstützung seitens der Gemeinde. Stellt sich die Frage, warum die einen Verein mit Steuergeld subventionieren soll, der einen einzigen Spieler im Kader hat, der schon vor 2018 irgendetwas mit Fußball in Untersiebenbrunn zu tun hatte und der keinen Nachwuchs stellt. Der gesellschaftliche Auftrag eines Dorfvereins sieht anders aus.

Der SCU-Obmann will sich in dieser Woche in einem offenen Brief erklären. Auf dessen Inhalt darf man gespannt sein.